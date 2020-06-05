حكم من صلى ولم يتيقن من طهارته .. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء إن من صلى صلاة ولم يتيقن من طهارته واكتشف ذلك بعد صلاته فلا إثم عليه إن كان ناسيا أو جاهلا ، أما لو كان متعمدا فلا يجوز ويأثم شرعا لنه علم بالشيء ولم يهتم.





وأضاف ممدوح خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، قائلا: إذا صلى الشخص مثلا وعلى ملابسه آثار جنابة ولم يعلم بها وجب عليه ان يزيلها ويتطهر ثم يعيد الصلاة ، أما لوكانت الطاعة غير واجبة فله ان يعيدها أو لا يعدها.





حكم الشك في انتقاض الوضوء





ورد سؤال للدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول: "ما حكم الشك في انتقاض الوضوء؟".





أجاب أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر الذي عُرض على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع "فيس بوك، أن اليقين لا يزول بالشك، فمن توضأ وشك في الوضوء فالأصل أني متوضئ، بينما الشك يزول باليقين.





وأضاف: أن ندرك أننا في الصلاة نقف بين يدي الملك، نتحدث معه ويرد عليه المولى بقول حمدني عبدي مجدني عبدي أثنى علي عبدي، سألني عبدي ولعبدي ما سأل.





هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟





ورد سؤال للدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟.





أجاب أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء خلال فيديو له، أن الاستحمام -إن كان عن جنابة- فإنه يغني عن الوضوء، لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا». [المَائدة: 6].





وأوضح، أن الاغتسال يكفي للدخول في الصلاة بدون وضوء بشرط أن تكون نيته رفع الحدثين الأكبر والأصغر "الجنابة والوضوء".



