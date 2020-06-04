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رياضة

بـ حذاء جديد .. رونالدو يستعد لعودة الدوري الإيطالي

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:05 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس، في الثاني عشر من يونيو الجاري، للمشاركة من جديد، في مباريات كرة القدم.

والحكومة الإيطالية، حددت أمس الأربعاء، الثاني عشر من الشهر الجاري، موعد قمة يوفنتوس ضد ميلان، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا. 

ويبدو رونالدو، بحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، على أتم الاستعداد، لمواجهة منافسيه، إذ قرر الاستعانة بحذاء جديد، يستخدم في رياضة الرجبي. 

والحذاء الرياضي الجديد، يمتاز بسنون قوية، تمنح مرتديه سرعة خيالية، خاصة أن تلك السنونو مصنوعة من المطاط. 

بالفعل، استخدم أحد نجوم نادي مونبيليه، الحذاء الجديد، في فبراير الماضي، حين سجل سرعة عالية، تخطت حاجز 36 كم في الساعة. 

ويوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الكالتشيو الإيطالية، بفارق نقطة واحدة فقط عن لاتسيو الوصيف. 
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