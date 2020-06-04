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رياضة

أشرف صبحي يشيد بتوصيات المؤتمر الدولي الثالث للثقافة الرياضية

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بالتوصيات التي خلص اليها المؤتمر الدولي الثالث الذي نظمه الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الاعلامي اشرف محمود ، رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية.


وأقيم المؤتمر على مدار 3 أيام بمشاركة نخبة من القيادات الرياضية العربية والافريقية والاجنبية يمثلون 18 دولة ، عبر " فيديو كونفراس" .. تحت شعار " تعديل المسار من اجل رياضة آمنة في العالم".


ووجه وزير الشباب والرياضة ، الشكر للاتحاد المصري للثقافة الرياضية على نجاح هذا المؤتمر الذي اعتبره الاول من نوعه ، وشارك فيه رموز رياضية كبيره من الوطن العربي وافريقيا ، مشددا علي انه فخور دوما كونه أحد مؤسسي الثقافة الرياضي منذ كانت جمعية أهلية إلى أن أصبحت اتحادا في عهد المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق.
 

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بالتوصيات كونها جاءت واقعية ومعبرة عن خبرات المحاضرين وقابلة للتنفيذ مؤكدا انه سيقوم بعرضها علي وزراء الشباب والرياضة العرب في أقرب فرصة لتنفيذها علي ارض الواقع.


وكان الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة السابق ، رئيس الاتحاد العربي للاتحادات الرياضية النوعيه أعلن التوصيات الـ15 التي خلص اليها المؤتمر الذي انطلق ظهر الثلاثاء الماضي.


وكانت أبرز التوصيات: مناشدة الحكومات لتقديم الدعم المالي للاتحادات والأندية الرياضية لدعمها لمواجهة الاضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، وكذلك استمرار التعاون بين الاتحادات والاندية لضمان العودة الآمنة للبطولات المختلفه مع تنفيذ كافة البروتوكلات الطبية وفقا للمعايير والاشتراطات الطبية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية ، وحتمية ابتكار طرق تسويقية رياضية جديدة ،  وخلق مناخ اقتصادي رياضي جديد ، وكذلك تشجيع ودعم الاعلام الرقمي بالتنسيق مع كافة وسائل الاعلام .


وكان اليوم الاخير لفعاليات المؤتمر شهد ندوة " تعديل المسار من الناحية القانونية والتعاقدات" .. والذي تحدث فيه كل من : الدكتورة منال بازادوغ رئيس الجمعية الاردنية للثقافة الرياضية ، وسليفاتوري شيفالي رئيس رابطة المحامين الايطالية ،  وبيرناردو بالميرو مدير الادارة القانونية السابق بالاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " ، والمصري احمد عبد الفتاح عضو المنظمة الدوليه للقانون الرياضي والذين اجمعوا على ان جائحة كورونا ستغير بدون شك من الصيغة التعاقدية ما بين الاندية واللاعبين في كافة الالعاب الرياضية ، وما بين الاندية والاتحادات الرياضية مع الشركات التجارية الراعية لها، مع الاشارة الى امكانية حدوث تراجع كبير في القيمة المالية للصفقات وكذلك ايضا القيمة المالية للرعاية.


وفي ختام المؤتمر أعلن الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية أن الفترة المقبلة ستشهد ندوات تخصصية مع البلدان العربية لتبادل الخبرات في المجال الرياضي وستكون الأولى الاسبوع المقبل مع الاتحاد الفلسطيني للثقافة الرياضية.
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