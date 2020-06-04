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وليد فارس: حركة انتيفا فى أمريكا كظهور الإخوان فى مصر.. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:00 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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البهي عمرو

علق الدكتور وليد فارس، مستشار العلاقات الخارجية السابق فى حملة ترشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد، وقال إن هناك حوادث مؤسفة تحدث فى أمريكا من قبل الشرطة كل يوم.


وأضاف  فارس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد مجدي، ببرنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة صدى البلد، أنه لولا الفيديو الذي انتشر عن مقتل الأمريكي جورج فلويد ما كان حدث ما حدث فهناك حوادث كثيرة مشابهة لما حدث مع فلويد.


وأوضح أن ما تقوم به الشرطة الأمريكية موجود، وأن أسرة الأمريكي جورج فلويد، يطالبون بالحصول على حقهم ولا يريدون اى شئ آخر.


ولفت إلى أن الرئيس الأمريكى ترامب تحدث عن واقعة مقتل الأمريكي جورج فلويد، ورفض ما حدث.


وأشار مستشار العلاقات الخارجية السابق فى حملة ترشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن هناك تربصا سياسيا بالرئيس الأمريكى ترامب، وتم استغلال مقتل الأمريكي جورج فلويد، وأكد أن هناك بعض الأشخاص لهم أهداف من اسقاط ترامب، وهناك دول لها مصلحة لاسقاط ترامب.


وتابع وليد فارس: تصاعد حركة انتيفا فى أمريكا تشبه ظهور الإخوان فى مصر، وبعض المتظاهرين فى أمريكا يحصلون على تمويل خارجى من بعض الدول.


وأوضح أن الرئيس الامريكي ترامب كان يتجول قرب البيت الأبيض عقب المظاهرات، وأن ترامب ذهب للكنسية و القى كلمة مؤثرة، وكشف أن الكنيسة التى ذهب لها ترامب ذهب لها رؤساء كثيرون، وان الرئيس الأمريكى السابق كلينتون قام بحمل الإنجيل فى هذا المكان الذى وقف فيه ترامب وتحدث للشعب.

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