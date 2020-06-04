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توك شو

أحمد مجدي يكشف تفاصيل تغييره لـ سياسة برنامجه فنجان قهوة.. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:36 م
أحمد مجدي
أحمد مجدي
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البهي عمرو

قال الإعلامى أحمد مجدي، إن العالم بالكامل يعانى من فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن الجميع يتمنى مرور هذه الأزمة على خير وتعود الحياة لطبيعتها.


وأضاف الإعلامى أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة صدى البلد، أنه قام بتغيير تفاصيل برنامجه قبل رمضان، لان أحداث كورونا أكبر من كل شئ.


وأوضح أحمد مجدي أن البرنامج أصبح يتابع ما يحدث بشأن فيروس كورونا لعرض كل ما هو جديد ونشر الأمل الحقيقي للمواطنين.


ولفت أحمد مجدي إلى أن البرنامج أصبح يرصد كل ما هو جديد فى جميع دول العالم وما يخص فيروس كورونا. 

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