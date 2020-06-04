يوسف الشريف: حسابي الرسمي الوحيد على تويتر

وقال أنه لا يملك حساب شخصي على مواقع فيسبوك أو انستجرام، وله صفحة موثقة على فيسبوك يتابعها من خلال ادمنز تابعين له.





وأضاف

قائلا: "معنديش اكونتات ليا ومسؤول عنها على صفحات السوشال ميديا الا اكونتي الموثق على تويتر".



وناشد بطل مسلسل النهاية الجمهور الا ينصاعوا خلف اي اخبار غير صادرة من أكونته الموثق ويتابع ان التويتات المفبركة بالفوتوشوب التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي هي بمثابة امر مزعج له ومن يريد التأكد من اي تويتة له يمكن أن يرجع للاكونت الموثق على تويتر.