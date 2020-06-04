يوسف الشريف: حسابي الرسمي الوحيد على تويتر

أكد النجم يوسف الشريف لـ"صدى البلد" أنه لا يملك أى أكونت على صفحات التواصل الاجتماعي الا على موقع التغريدات الصغيرة تويتر وهو موثق.
وقال أنه لا يملك حساب شخصي على مواقع فيسبوك أو انستجرام، وله صفحة موثقة على فيسبوك يتابعها من خلال ادمنز تابعين له.
وناشد بطل مسلسل النهاية الجمهور الا ينصاعوا خلف اي اخبار غير صادرة من أكونته الموثق ويتابع ان التويتات المفبركة بالفوتوشوب التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي هي بمثابة امر مزعج له ومن يريد التأكد من اي تويتة له يمكن أن يرجع للاكونت الموثق على تويتر.
وأضاف يوسف الشريف قائلا: "معنديش اكونتات ليا ومسؤول عنها على صفحات السوشال ميديا الا اكونتي الموثق على تويتر".
وناشد بطل مسلسل النهاية الجمهور الا ينصاعوا خلف اي اخبار غير صادرة من أكونته الموثق ويتابع ان التويتات المفبركة بالفوتوشوب التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي هي بمثابة امر مزعج له ومن يريد التأكد من اي تويتة له يمكن أن يرجع للاكونت الموثق على تويتر.