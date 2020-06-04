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رياضة

خالد الغندور: هناك مواقف ولحظات فارقة تبين مدى انتماءك لناديك

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:36 م
خالد الغندور
خالد الغندور
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عمرو ابوبكر
لمح خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن وجود بعض اللاعبين غير المنتمين لأنديتهم، وذلك من خلال المواقف التي تحدث في الآونة الأخيرة. 

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هناك مواقف ولحظات فارقة تبين مدي انتماءك وحبك لناديك".


وصف الغندور بكلماته بعض اللاعبين الذين تركوا أنديتهم بطريقة غير لائقة، في تاريخ كرة القدم رغم تصريحاتهم التي كانت دائماََ تفصح بغير ذلك وتدعي الانتماء.

جدير بالذكر أن خالد الغندور، هاجم الأهلي أمس بطريقة ساخرة من خلال برنامج المذاع على فضائية الزمالك، بسبب أزمة حسام عاشور الأخيرة مع القلعة الحمراء.
خالد الغندور: هناك مواقف ولحظات فارقة تبين مدى انتماءك لناديك
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