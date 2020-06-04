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توك شو

لو حماتك شديدة .. نصيحة نهال عنبر للفتيات المقبلات على الزواج| شاهد

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:33 م
نهال عنبر
نهال عنبر
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كـريـم الـخـطـيـب
وجهت الفنانة نهال عنبر نصيحة مهمة للفتيات في حالة اكتشاف البنت قبل الخطوبة أن حماتها قوية الشخصية «شديدة».

وقالت «نهال عنبر» خلال لقائها في برنامج «راجل و2 ستات» إنه لابد من إعطاء فرصة خلال فترة الخطوبة للطرفين للفتاة والشاب، موضحة أنه من الخطأ الحكم على الأشخاص من اللقاء الاول ولابد من إعطاء الفرص خلال فترة الخطوبة.

وأضافت «نهال عنبر» أنه لابد من التفاهم بين الفتاة وحماتها لكي تسير الحياة بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن الحياة مبنية على الاحترام المتبادل بين العائلتين.

وأوضحت أن هناك زواجا كانت في بدايته مشاكل كثيرة قبل الزواج وبعدها تتحول هذه المشاكل الي استقرار وتفاهم بين الزوجين، والحكم في الموقف الشاب والفتاة لحل مشاكلهما بين بعض.

وتابعت «نهال عنبر» : «حاولي تكسبي حماتك بطريقة لطيفة سواء الهدايا او الكلمة الطيبة ولكن لا يجب التنازل عن كرامتك».
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