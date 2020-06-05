برلماني: أي مواطن يخالف قرارات الحكومة في الفترة الحالية خائن لبلده

قال النائب مصطفى أبو زيد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن قانون الوقاية من الأمراض المعدية هام جدا، وتكمن أهميته فى أنه فلسفته تصب فى صالح المواطن، مشيرا إلى تغليظ العقوبات فى القانون لردع أى متهاون فى الالتزم به.

وأشار أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أى مواطن يخالف أى قرارات من الحكومة فى ظل الظروف الحالية، فإننى اعتبره أنه يخون بلده، لأنه لا يجب أن يتهاون المواطن فى صحته وصحة أسرته.

وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه يجب التأكد من توافر الكمامات فى الأسواق للمواطنين بأسعار مناسبة، قبل توقيع أى غرامات على كل من لا يرتدى الكمامة، مطالبا بضرورة تغليظ العقوبة ضد كل من يتكسب من الكمامات ويضر بمصلحة المواطن.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال جلساته العامة، الأحد المقبل، لأخذ الرأي النهائي بشأن عدد من مشروعات القوانين أبرزها مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية (7 مواد).

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف.

شملت هذه الأهداف: تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.

ونصت المادة 20 مکررا من التعديلات على: "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لـ وزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".

ونصت المادة 26 مکررا (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.

ووضع القانون عقوبات حال رفض دفن الموتى المصابين بكورونا، ونصت المادة 23/ الفقرة الثانية على: "ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.

ونصت المادة 26 مكررة "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون

وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.