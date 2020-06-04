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ديني

"وكنّا نَخوض مع الخائضين".. رمضان عبدالمعز يحذر من عقاب مروج الشائعات.. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:53 م
رمضان عبدالمعز: هذا
رمضان عبدالمعز: هذا جزاء مروج الشائعات
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محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن عمر بن عبدالعزيز، قال إن صائم النهار وقائم الليل إذا لم يحفظ لسانه عن أعراض الناس أفلس يوم القيامة.

ونهى عبدالمعز خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية  "DMC"، اليوم الخميس، عن تداول الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي: "لو حد تعب شوية وراح المستشفى يقولوا إنه مات".

وأضاف: "حرام عليكم، ليه بتجرحوا مشاعر الناس وتؤذوهم، وإن المساجد هتفتح الجمعة الجاية، مين اللي قال الكلام ده؟!".

وحذرت دار الإفتاء المصرية، من نقل الأخبار بدون تثبت أو تأكد منها لما له من خطورة شديدة في تماسك المجتمع.

وقالت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها على فيس بوك: أعطاك الله تعالى نور العقل لتتدبر به، فلا تردد كل ما تسمعه من حولك دون تروي، قال تعالى حكاية عن قول أهل النار: ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ [المدثر: 45].
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