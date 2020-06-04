"وكنّا نَخوض مع الخائضين".. رمضان عبدالمعز يحذر من عقاب مروج الشائعات.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن عمر بن عبدالعزيز، قال إن صائم النهار وقائم الليل إذا لم يحفظ لسانه عن أعراض الناس أفلس يوم القيامة.





ونهى عبدالمعز خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الخميس، عن تداول الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي: "لو حد تعب شوية وراح المستشفى يقولوا إنه مات".





وأضاف: "حرام عليكم، ليه بتجرحوا مشاعر الناس وتؤذوهم، وإن المساجد هتفتح الجمعة الجاية، مين اللي قال الكلام ده؟!".





حذرت دار الإفتاء المصرية، من نقل الأخبار بدون تثبت أو تأكد منها لما له من خطورة شديدة في تماسك المجتمع.



