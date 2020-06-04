ضابط صاعقة تحدى الإعاقة: شاركت في البطولات العالمية بعد 6 أشهر من بتر قدمي

كشف الملازم أحمد عبد اللطيف ضابط الصاعقة تفاصيل إصابته وقدرته على تحديها.





وأوضح عبد اللطيف خلال لقائه مع برنامج "احلم" المذاع عبر فضائية "اون أى"، أنه إجرى 5 عمليات خلال تواجده بالعناية المركزة، لإنقاذ قدمه.





وتابع: بعد هذه العمليات قرر الأطباء بتر القدم، لعدم قدرتى على تحمل الآلام.. كان أصعب حاجة على أن رجلى تبقى موجودة ويتعملها بتر، إضافة إلى نظرة الحزن اللي كنت بشوفها فى اللى يعرفونى".





وأوضح الملازم أحمد عبد اللطيف، أنه بعد 6 أشهر من بتر قدمه عاد لتدريبات فى لعبة الملاحة البحرية، معقبا:" بعد 6 شهور قدرت أروح بطولة العالم لمتحدى الإعاقة فى السويد.





وأضاف ضابط الصاعقة: "بعد المشاركة فى بطولة العالم لمتحدى الإعاقة فى السويد رجعت مرة إلى للمستشفى لاستكمال العمليات".