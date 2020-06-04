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مصطفى بكري: المواقع الإخوانية روجت لشائعة إصابتي بفيروس كورونا.. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:03 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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البهي عمرو

قال الإعلامى مصطفى بكري، إن مواقع الإخوان الإرهابية نشرت خلال اليومين الماضيين خبر إصابته هو وأسرته بفيروس كورونا المستجد.


وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج " حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن المواقع الاخوانية قالت إن هناك اجراءات أمنية مشددة حول منزلى ونشروا صور لى وانا بتبرع بالدم.


وأوضح  أن الصورة التى انتشرت على مواقع الإخوان كانت له بسيارة إسعاف لحظة التبرع بالدم فى 2016 وقت حادث الكنيسة البطرسية.


ولفت  إلى أن الإخوان تنشر شائعات، وأكد أن شقيقه محمود بكري اتصل به لمعرفة ما نشر ولكن الأكاذيب و الشائعات التى نشرتها الإخوان تعودنا عليها.


وأشار مصطفى بكري إلى أن فيروس كورونا قريب من الجميع ولا يوجد أحد كبير على المرض.

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