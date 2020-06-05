بسبب كورونا.. برلماني يطالب بتاجيل فتح الحضانات لـ شهر أغسطس

وأضافت القباج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، أنه منذ اسبوعين كنا سنفتح الحضانات ولكن بعد تطورات انتشار فيروس كورونا تراجعنا عن الأمر".



