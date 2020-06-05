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برلمان

بسبب كورونا.. برلماني يطالب بتاجيل فتح الحضانات لـ شهر أغسطس

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:01 ص
الحضانات
الحضانات
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حسن رضوان
طالب فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة  تاجيل فتح الحضانات الخاصة بالأطفال لبداية نصف شهر أغسطس المقبل، لما تشهده البلاد من ارتفاع فى أعداد المصابين بفيروس كورونا اليومية.

وقال "حسب الله" لـ"صدى البلد"، إن ينبغى أن يكون هناك ترتيب وتنسيق كامل مع وزارتي الصحة والتعليم  بشأن إعادة فتح الحضانات، مؤكدًا أن مناعة الأطفال ضعيفة وليست مثل الكبار وما زال فيروس كورونا خطير ونحتاج الى مزيد من الوقت حتى نستطيع السيطرة عليه.

كما أكد النائب أن هناك صعوبة على الطفل في ارتداء الكمامة وينبغي تأجيل فتح الحضانات والمدارس لحين انتهاء الازمة واستقرار الأوضاع.

وجاء ذلك بعد أن قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: "نسعى إلى إنشاء حضانات للاطفال ورفع كفاءتها وترخيصها كي تكون آمنة على الأطفال".

وأضافت  القباج في مداخلة هاتفية  مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، أنه منذ اسبوعين كنا سنفتح الحضانات ولكن بعد تطورات انتشار فيروس كورونا تراجعنا عن الأمر".

وتابعت: "نتابع الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدول التي فتحت الحضانات بعد انحسار انتشار فيروس كورونا فيها".

وأكملت نيفين القباج: "وزيرا التعليم العالي والصحة أكدا ان التغيرات في إصابات كورونا غير متوقعة خلال الأسبوعين المقبلين".

وتابعت القباج: "من الوارد فتح الحضانات بعد أسبوعين بإجراءات احترازية".
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