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محافظات

شاهد.. تخطيط مساجد مطروح قبل قرارات فتحها من وزارة الأوقاف

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:37 م
تخطيط مساجد مطروح
تخطيط مساجد مطروح
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ايمن محمود
تفقد  الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح عددا من مساجد المحافظة لمتابعة تنفيذ تخطيط المساجد الوارد من وزارة الأوقاف في ظل أزمة كورونا. 

واكد وكيل وزارة اوقاف مطروح انه تنفيذا لتوجيهات  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تم المرور على مساجد إدارة غرب منهم  (الروضة والزهراء وأولياء الرحمن وعلى بن أبي طالب) وكذلك  مساجد إدارة شرق ( الغفران وحبيب الرحمن والكوثر والفرقان للوقوف على مدى استعداد المساجد لأي قرارات قد تصدر بشأن فتح المساجد .


وأشار أنه تم متابعة  تنفيذ التعليمات الوزارية والإرشادات الصحية ووضع العلامات وفقا للرسم الكروكي المعتمد من الوزارة .

وشدد أنه لا تسامح مع التقصير أو التهاون أو الغياب والذي سيوجه بالحسم مشيرا أن تواجد الإمام في مسجده في هذه الآونة وإعداده لمسجده وفق التوجيهات الصحية هو رسالة أننا قادرون على العمل ومواجهة المخاطر.

رافق وكيل وزارة الاوقاف  الشيخ محمد مصطفى مدير المتابعة ولجنة المتابعة المرافقة له و الشيخ سامي عبيد مدير إدارة غرب مطروح .
شاهد.. تخطيط مساجد مطروح قبل قرارات فتحها من وزارة الأوقاف
شاهد.. تخطيط مساجد مطروح قبل قرارات فتحها من وزارة الأوقاف
شاهد.. تخطيط مساجد مطروح قبل قرارات فتحها من وزارة الأوقاف
شاهد.. تخطيط مساجد مطروح قبل قرارات فتحها من وزارة الأوقاف
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