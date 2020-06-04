احترس من فضلك .. المصاصة مجهولة المصدر تصيب طفلك بالسرطان.. فيديو

قال الإعلامي محمد موسى، خلال تقديمه برنامج خط أحمر، المذاع على فضائية الحدث اليوم، اليوم الخميس، إن مصاصات الأطفال مجهولة الهوية التي يفضلها جميع الصغار أصحبت تشكل خطرا على صحة الأطفال، واصفها بأنها كارثة تسبب السرطان للأطفال.









وتابع "موسى"، أن التجار أصبح شغلهم الشاغل تحقيق الربح فقط حتى لو كان سيتسبب في دمار صحة أطفالنا، مناشدا المسؤولين من جهاز حماية المستهلك التدخل في هذا الأمر الخطير.









وعرض موسى صورا من مصانع "تحت بير السلم"، وأظهرت الخطر الذي يواجه الأطفال، كما عرض على الهواء مباشرة نموذجا من الحلوى الملفوفة في ورق مستعمل يوضح رداءة إنتاجيته.