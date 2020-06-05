ضبط 5 أطنان أسماك فاسدة قبل بيعها للمواطنين بالقليوبية





تمكنت الحملات من ضبط مالك ثلاجة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، لحيازته كمية قدرها 5,575 طن سلع غذائية "أسماك متنوعة"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية.





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وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.