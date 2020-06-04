الدوري البرتغالي.. تعادل إيجابي ينهي مواجهة ماريتيمو و فيتوريا سيتوبال..فيديو

انتهت مباراة ماريتيمو و فيتوريا سيتوبال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق خلال المباراة المقامة من الجولة 25 من الدوري البرتغالي الممتاز.
أحرز هدف المباراة الأول اللاعب رودريغو بينهو في الدقيقة الحادية عشرة من زمن الشوط الأول بينما تعادل هيلدير جويدس لـ فيتوريا سيتوبال في الدقيقة الثانية والثمانون.
يذكر أن الدوري البرتغالي قد توقف لفترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورورنا قبل عودة رسميا من جديد.
وبهذ التعادل ارتفع رصيد مارتيمو إلى النقطة 23 محتلا بها المركز 15 بينما ارتفع رصيد فيتوريا سيتوبال إلى النقطة 26 محتلا بها المركز 12.