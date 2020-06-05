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حوادث

ضبط 5,700 طن سلع غذائية مجهولة المصدر داخل مصنع بالشرقية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:03 ص
سكر
سكر
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

تمكنت الحملات من ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، لحجبه عن التداول، 5,700 طن سلع غذائية "سكر حر، أرز أبيض، دقيق فاخر"، مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.


وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.
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