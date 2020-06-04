نائب محافظ القاهرة: مرور مستمر على المستشفيات للتأكد من جاهزيتها والتزام الاطقم



وأكدت نائب المحافظ في تصريحات صحفية على المرور والمتابعة المستمرة لمستشفيات المنطقة للتاكد من توافر المستلزمات والاحتياجات الطبية الاساسية لتغطية الاحتياجات المطلوبة بناء على نسبة التردد والتأكد ايضا من توافر الادوية الاساسية لتغطية الاحتياجات.



كما أكدت على ضرورة متابعة مدى التزام المترددين بارتداء الكمامات والمسافة البينية بالاشتراطات المطلوبة وارتداء الكمامات وايضاالتزام ألاطباء واطقم التمريض والعاملين بارتداء الكمامات و الاشتراطات الوقائية المطلوبة .



كماوجهت بضرورةاستقبال المرضي واجراء الفحوصات اللازمة والتشخيص وصرف الادوية واحالة الحالات التي تحتاج الرعاية الطبية وتستدعي الي حجزها لتقديم الرعاية اللازمة والتأكيد على حسن التعامل مع المواطنين.



شددت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبيّة على ضرورة مراعاة امن وامان المواطن واتخاذ وعمل كل مايلزم من اجراءات لتوفير العلاج والرعاية الطبية له والتأكد من توفير كل الامكانات والاستعداد التام والجاهزية القصوى بجميع المستشفيات التابعة للمنطقة .جاء ذلك تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة متابعة الاجراءات الطبية والعلاجية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد" وبناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.اقرأ ايضا