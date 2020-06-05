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أخبار البلد

القوى العاملة: التفتيش على الإجراءات الاحترازية بـ 4 فنادق بالبحر الأحمر.. ولا يوجد مصابون بكورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، عبر غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة  تقريرا من مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر ، أوضح ما قام  به مفتشو العمل والسلامة والصحة المهنية بالمديرية بالتفتيش علي الإجراءات الإحترازية المطقبة من قبل الفنادق بالمحافظة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات.

وقال سعيد عبدالراضي مدير مديرية القوي العاملة  بالبحر الأحمر إنه تم أعمال التطهير بوسائل نقل العاملين بمعسكر جبل الزيت الفرع الشرقي، فضلا عن  قياس درجات الحرارة للعاملين.

وأضاف أن المديرية  قامت بالتفتيش علي 4 فنادق هي :  فلامنكو بيتش ، وفلامنكو ريزورت ، ودريم لاجون، بلو لاجون، ويعمل بهم 768 عاملا ، يعملون علي 3 ورديات ، وأن خطة التعقيم  تتم دوريا ، ومهمات الوقاية الشخصية متوفره ، ولا يوجد مصابون بفيروس كورونا.
القوى العاملة: التفتيش على الإجراءات الاحترازية بـ 4 فنادق بالبحر الأحمر.. ولا يوجد مصابون بكورونا
القوى العاملة: التفتيش على الإجراءات الاحترازية بـ 4 فنادق بالبحر الأحمر.. ولا يوجد مصابون بكورونا
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