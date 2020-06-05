مالك مخزن يحجب 2500 طن أرز لرفع سعره في البحيرة





وتمكنت الحملات من ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، لحجبه عن التداول 2,500 طن سلع غذائية " أرز أبيض"، مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.





وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .