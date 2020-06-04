تامر أمين: الأدوية خلصت من الصيدليات.. ومصر انتصرت على "الصحة العالمية"

قال الإعلامي تامر أمين ، إن هناك تكالبا من المصريين على أدوية تقوية المناعة، مضيفا أن "الصيدليات فضيت ولا توجد بها أدوية".









وتابع أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار":" أي دواء له علاقة بفيتامين سي والزنك والحديد اختفى من الأسواق".





نشهد سلوكيات خاطئة من المصريين ". وأضاف :" الأصحاء يتناولون الفيتامينات بكثرة وهم غير مصابين بفيروس كورونا وهذا أمر ليس طبيا على الإطلاق..









ولفت تامر أمين إلى أن منظمة الصحة العالمية أوقفت التجارب السريرية لهيدروكسي كلوروكين، ولكن وزارة الصحة المصرية أبقت عليه في بروتوكول العلاج".









وأشار أمين إلى أن مصر كانت على صواب ومنظمة الصحة العالمية تراجعت عن موقفها من هيدروكسي كلوروكين وتدرس إعادة استخدامه، قائلا: "انتصرت وزارة الصحة على أطباء وخبراء منظمة الصحة العالمية".



