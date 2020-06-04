AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تامر أمين: الأدوية خلصت من الصيدليات.. ومصر انتصرت على "الصحة العالمية"

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:18 م
تامر امين
تامر امين
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك تكالبا من المصريين على أدوية تقوية المناعة، مضيفا أن "الصيدليات فضيت ولا توجد بها أدوية".


وتابع أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار":" أي دواء له علاقة بفيتامين سي  والزنك والحديد اختفى من الأسواق".

  
وأضاف :"  الأصحاء يتناولون الفيتامينات بكثرة وهم غير مصابين بفيروس كورونا وهذا أمر ليس طبيا على الإطلاق.. نشهد سلوكيات خاطئة من المصريين ".


ولفت تامر أمين إلى أن منظمة الصحة العالمية أوقفت التجارب السريرية لهيدروكسي كلوروكين، ولكن وزارة الصحة المصرية أبقت عليه في بروتوكول العلاج".


وأشار أمين إلى أن مصر كانت على صواب ومنظمة الصحة العالمية تراجعت عن موقفها من هيدروكسي كلوروكين وتدرس إعادة استخدامه، قائلا: "انتصرت وزارة الصحة على أطباء وخبراء منظمة الصحة العالمية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخير قادم.. تامر أمين يعلن خبرا سارا للمصريين بخصوص فيروس كورونا

الصحة العالمية تؤكد عدم وجود دواء مرخص لعلاج فيروس كورونا أو الوقاية منه

طبيب البيت الأبيض: الرئيس ترامب يتناول عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا

في هذا الموعد.. الصحة العالمية تحسم استخدام هيدروكسي كلوركين لعلاج كورونا

رسميا.. فرنسا توقف استخدام هيدروكسي كلوروكين فى علاج كورونا

منظمة الصحة العالمية: لا ننصح بـ هيدروكسي كلوروكوين لعلاج كورونا

ترشيحاتنا

محمود كهربا يهنئ عضو مجلس إدارة النادى الأهلى بعيد ميلاده

وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

بسبب مرتضى منصور.. الأهلي يشكو قناة الزمالك لـ الأعلى للإعلام

بـ الأوف شولدر.. عبير صبرى تستعرض جمالها على حمام السباحة

يقلل من خطر الإصابة بـ السكرى.. فوائد لن تتوقعها عند تناول فيتامين د

الشرطة تطارد المتهم.. الاعتداء على مصري في الكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة جديدة للعشاء.. طريقة عمل بيتزا التوست بالتونة

علاج البرد الأبرز.. ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الماء الدافئ؟

نشرة المرأة والصحة.. فيتامين لاكتوفيرين وعلاقته بـ كورونا.. واحرص على ارتداء الكمامة في 3 أماكن