نهضة تكنولوجية كبرى .. التعليم العالي يحقق إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

* إنشاء 3 جامعات تكنولوجية بقويسنا وبالقاهرة الجديدة وبني سويف

* ظهور 19 جامعة في تصنيف "التايمز"









شهدت مصر خلال الاعوام الـ6 الماضية من فترة تولي للرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية، نهضة تعليمية فريدة ومن نوع خاص فما بين السير وفق خطة الذكاء الاصطناعي والمشاركة في الثورة الصناعية الرابعة ، استطاعت مصر أن تفتح مجالات جديدة من العلوم لم تشهدها من قبل ولكن يمكن ان نطاق على هذه الفترة هي فترة افتتاح الجامعات الجديدة والمتنوعة وعلى رأسها الجامعات التكنولوجية.





قدمت الدولة هذه الفترة جامعات جديدة ومتميزة منها جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا في مدينة العلمين الجديدة ، كما افتتحت جامعة الملك سلمان الدولية، بالاضافة إلى جامعة وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من والمرحلة الأولى لأكاديمية العلوم بجبل الجلالة، كما أنشأت جامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا، وتم استكمال إنشاءات فرع جامعة الإسكندرية بمطروح.





أنشئت للمرة الأول في مصر 3 جامعات تكنولوجية وهم الجامعة التكنولوجية بقويسنا، وبالقاهرة الجديدة، وبني سويف، وقد تم استكمال انشاءات جامعة أسيوط في الوادى الجديد، وفرع جامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر، بينما وصل عدد الكليات من 292 إلى 450 كلية، وزاد عدد المبعوثين للخارج بنسبة 72%





وعلى رأس الجامعات الخاصة والفروع الدولية كان هناك انطلاقه لمجموعة الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع البدء في إنشاء الجامعات (الإنجليزية، الأمريكية، المجرية، الأوكرانية، النمساوية) في العاصمة الإدارية الجديدة، بالاضافة إلى الجامعات الخاصة الجديدة بسوهاج، وكفر الشيخ، والغربية، وبرج العرب، وأبو تلات،





يعد تطوير التعليم أحد أهم ركائز التنمية للدولة، ومن هذا المنطلق فقد واجه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تحديات كبيرة قبل عام 2014، تمثلت في عدم تجاوز حجم الإنفاق الحكومي على البحث العلمي والتطوير 11.8 مليار جنيه، كما لم يصل عدد الأبحاث المنشورة قبل عام 2014 إلى نحو 15 ألف بحث، وكذا 465 براءة اختراع، كما بلغ ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العلمي المركز 108 من 230 دولة عام 2013.





أما الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، فقد شهدت تطور الإنفاق على التعليم من 16.2 مليار جنيه عام 2014، إلى 35 مليار جنيه عام 2018، كما زاد عدد الأبحاث المنشورة إلى 18 ألف بحث، وعدد براءات الاختراع إلى 585 براءة اختراع، كما تقدم ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي لتصل إلى المركز 95.





بالإضافة إلى ظهور 19 جامعة في تصنيف "التايمز"، وتم سن 5 تشريعات جديدة، منها قانون حوافز الابتكار بالتوسع في زيادة عدد الشركات الناشئة من هيئات التعليم والبحث العلمي، وقانون وكالة الفضاء المصرية، وقانون المستشفيات الجامعية، وقانون أفرع الجامعات الأجنبية.





كما شهدت هذه الفترة زيادة عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى عام 2014 إلى 110 مستشفيات عام 2018، وتم أيضًا إنشاء 5 جامعات جديدة، إلى جانب أنه تم إنشاء 6 جامعات أهلية دولية و5 جامعات تكنولوجية، كما تم إنشاء 7 مُجمعات تكنولوجية بالجامعات، ونجحت مصر في أن تشغل المركز رقم 59 في مؤشر التعليم العالي بمؤشر المعرفة العالميّ للعام 2018، وتحسّن ترتيب مصر في النشر العلميّ الدوليّ ليصل إلى المركز رقم 35، فضلًا عن الانتهاء من إنشاء وتطوير مستشفى جامعة الأزهر.



