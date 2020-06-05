ضعى قشر الرمان على وجهك لمدة دقائق وشاهدى النتيجة

يساعد قشر الرمان فى الحفاظ على البشرة بشكل كبير، ويمكن أضافة العديد من المكونات له للحصول على بشرة صافية وناعمة، فالرمان يعمل على تجديد خلايا البشرة بشكل مذهل.





وإليكِ أهم الوصفات التى يمكنك تطبيقها لتجديد بشرتك..





المكونات

ملعقة من الترمس المطحون

ملعقة من الحلبة المطحونة

ملعقة من قشر الرمان المطحون

1/2 ملعقة صغيرة من الملح









طريقة الاستخدام

فى وعاء قومى بوضع جميع المكونات معا، ثم اضيفى لهم ملعقة من العسل حتى تمتزج جميع المكونات معا

ضعيها على الوجه لمدة نصف ساعة

ثم قومي بفرك الوجه بشكل دائري حتى تقومى بتقشير البشرة