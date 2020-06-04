رمضان عبدالرازق: حب الشهوات ليس منكرا أو حراما .. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن حب الشهوات ليس منكرا او حراما ما دامت هناك قنوات شرعية أوجدها الله لها، مثل الزواج.





وتابع عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الشهوة ما دامت فى أمر حلال، فلا عيب فى هذا وان كان غير ذلك فهو حرام، والقران استخدم لفظ الشهوة فى قوله تعالى: "حْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ".





وأشار إلى أن الزينة هي ما كان زائدا عن الأصل فيقول الله في كتابه العزيز "يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا".



