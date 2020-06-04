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ديني

رمضان عبدالرازق: حب الشهوات ليس منكرا أو حراما .. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:15 م
رمضان عبدالرازق:
رمضان عبدالرازق: حب الشهوات ليس حراما أو عيبا
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محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن حب الشهوات ليس منكرا او حراما ما دامت هناك قنوات شرعية أوجدها الله لها، مثل الزواج.

وتابع عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الشهوة ما دامت فى أمر حلال، فلا عيب فى هذا وان كان غير ذلك فهو حرام، والقران استخدم لفظ الشهوة فى قوله تعالى: "حْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ".

وأشار إلى أن الزينة هي ما كان زائدا عن الأصل فيقول الله في كتابه العزيز "يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا".

كما أن الله نسب الزينة أضافها الله إلى ذاته العلي، وأنها في حد ذاتها ليست عيبا أو حراما فيقول الله تعالى "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ".
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