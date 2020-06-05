أخبار التوك شو.. السيسي: مصر مستعدة للمشاركة في التجارب السريرية بشأن لقاح كورونا.. قرار نهائي من وزير التعليم حول مصير امتحانات الثانوية العامة.. رسالة رجاء الجداوي لجمهورها

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الاخيرة، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





قال الرئيس السيسي خلال كلمته في القمة العالمية للقاحات، إن حماية البشر من الأوبئة مسؤولية العالم اجمع ويجب ألا ندع جائحة كورونا تجعلنا نبتعد عن الاهتمام باقي الامراض المعدية التي سعى العالم للحيلولة دون انتشارها واهمية العمل على بذل جهود مشتركة لتقديم اللقاحات الروتينية والتحصين ضد الأمراض الفتاكة .





وجهت الإعلامية آية عبد الرحمن مذيعة قناه CBC إكسترا التى أصيبت مؤخرا بفيروس بكورونا رسالة شكر لمتابعيها الذين دعموها في مرضها الذى أصيبت به من أيام.





قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تنفذ ما تعلن عنه، موضحًا أن كل ما تم إعلانه بخصوص الثانوية العامة أو أى مرحلة تعليمية يتم تنفيذه.





وأكدت الفنانة رجاء الجداوي أنها تتماثل للشفاء لكن ببطء، وتجد صعوبة في التنفس بعض الشيء وبالتالي لا تستطيع التحدث كثيرا، متابعة : «ياريت الناس تخاف من أزمة فيروس كورونا لأن من خاف سلم، ياريت الناس يخافوا ويعرفوا ان الموضوع صعب أوي أوي ومن فضلكم خافوا لأن الموضوع صعب».





قال الإعلامى مصطفى بكري، إن مواقع الإخوان الإرهابية نشرت خلال اليومين الماضيين خبر إصابته هو وأسرته بفيروس كورونا المستجد.





كشف محمد أبو موسى وكيل محافظ البنك المركزى، دور البنك للحد من تأثير كورونا على الاقتصاد المصرى، مضيفا أنه بالنسبة للقطاع المصرفى، يوجد العملاء المنتظمين والعملاء غير المنتظمين، فتم دعم العملاء غير المنتظمين بـ 5 مبادرات.





قالت الدكتورة ميس عبسي، الباحثة فى علم الأدوية واللقاحات: إنه تطوير لقاح لفيروس كورونا هى مسألة صعبة وتحتاج إلى تمويل هائل، مشيرة إلى أنه لا يمكن لدولة واحدة أن تقوم بتطوير اللقاح ثم تقوم بتوزيعه إلى عدد كبير من الدول.





نفى الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، فقدان الفنانة رجاء الجداوى المصابة بكورونا للوعى خلال ال48 ساعة السابقة، قائلا: "حالتها مستقرة الحمد لله".





حذر نادر درويش، خبير تكنولوجيا الكهرباء، من وضع الهواتف على الشاحن لفترات طويلة، حيث أنه عند وضعه على السرير بجانب الأقمشة تعد كارثة.





قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن وزارة الصحة ستعتمد خلال الفترة القادمة على الأعراض لسرعة تشخيص فيروس كورونا وضمان تلقى المريض العلاج بسرعة.





قال المهندس أشرف رسلان، مدير يهئة السكة الحديد، إنه يتم متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بضرورة ارتداء الكمامات وهناك تجاوب تام من الركاب، لافتًا إلى أنه تم التعاقد على جرارات جديدة والدفع ب 3 قطارات إضافية لمنع التكدس والزحام.





قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم ببرنامج خط أحمر، المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الخميس، إن حركة تنقلات القيادات بالمحافظات والمحليات جاءت في تمام وقتها خاصة، حيث أنها تضم ١٦١ قيادة.





مستشار وزيرة الصحة: الاشتراك بتطبيق صحة مصر سهل ويوفر معلومات كثيرة..فيديو قال المهندس هيثم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن التسجيل على تطيبق صحة مصر سهل للغاية، متابعا أنه فى البداية يجب تنزيل تطبيق صحة مصر على التليفون المحمول والاجابة عن الأسئلة وتسجيل البيانات.



