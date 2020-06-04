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أخبار العالم

اليمن يسجل 34 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:19 م
اليمن يسجل 34 إصابة
اليمن يسجل 34 إصابة جديدة و5 وفيات جراء كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في اليمن، اليوم الخميس، عن تسجيل 34 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 453 حالة، فيما بلغت الوفيات 103.

وكانت وسائل الإعلام اليمنية، أعلنت اليوم وفاة وزير الصحة اليمني الأسبق، الدكتور ثابت محسن ناشر، في العاصمة صنعاء جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت وزارة الصحة اليمنية، في بيان لها، إن الدكتور ثابت محسن ناشر، أستاذ الأطباء، قد توفى اليوم في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويعد الدكتور ثابت محسن ناشر هو مؤسس كلية الطب في جامعة صنعاء، وأول وزير صحة عربي أسبق يقضي نحبه بهذا الفيروس المستجد.
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