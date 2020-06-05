أعشق دمياط وإزالة المخالفات أهم أولوياتي.. ماذا قال رئيس مدينة فارسكور بعد توليه المنصب

صرح اللواء وحيد المتولى رضوان لـ"صدى البلد" أنه سعيد بقرار تعيينه رئيس مركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط ، فهو يعشق محافظة دمياط وسعيد بالعودة لدمياط مرة أخرى بعد ما يقرب من 23 عاما منذ أن كان ضابطا بمديرية أمن دمياط وعمل بمديرية أمن دمياط مدة 10 سنوات وترك دمياط منذ 1997.





مضيفا، أن جميع أبنائه من مواليد محافظة دمياط وقضوا فترة طفولتهم الأولى داخل محافظة دمياط، وترك دمياط للعمل بمحافظة الشرقية، ثم الإدارة العامة لمكافحة الآداب. وأوضح رضوان أنه شغل منصب رئيس رئيس حى شرق الإسكندرية لمدة 3 سنوات.





وأوضح أنه كان يتمنى العودة للعمل بمحافظة دمياط وقد تم بالفعل بتعينى كرئيس مجلس مدينة ومركز فارسكور ، حيث أننى من مركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية المجاورة لمحافظة دمياط.





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مؤكدًا على أن حملات النظافة ورفع القمامة والحفاظ على النظافة العامة بالشوارع وإزالة الإشغالات وتكثيف الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد أهم أولوياته.