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توك شو

تعرف على الفوائد العظيمة لشجرة الزيتون .. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:37 م
أحد مزارعي الزيتون
أحد مزارعي الزيتون
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البهي عمرو

قال طارق أبو حمدة أحد مزارعي الزيتون، إن زراعة الزيتون عشق فهي شجرة مباركة يتم الاستفادة من كل مكوناتها، وأن زراعة الزيتون انسب الزراعات بالنسبة لمصر.

وأضاف أحد مزارعي الزيتون، خلال حواره ببرنامج " نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أنه يفخر عندما تتصدر مصر الدول فى  زراعة الزيتون، وكشف أن التربة المصرية مناسبة لزراعة شجر الزيتون.

وأشار أحد مزارعي الزيتون إلى أن  زراعة المانجو تتكلف مجهودا كبيرا ولكن زراعة الزيتون لا تتكلف أى مجهود، وأكد أن الدولة تتوسع فى زراعة الزيتون.


وكشف أنه يمتلك مزرعة زيتون 90 % منها زيتون زيت، وتحدث عن عشقه للزيتون وقال إن والده هو من جعله يحب الزيتون وأن والدة زرع 2000 شجرة زيتون ولفت إلى أن والده كان يتحدث مع شجر الزيتون.

 

وتابع: أوراق شجرة الزيتون تستخدم لصناعة الشاي وعلاج للحلق وزيت الزيتون مذكور في القرآن ويستخدم في صناعة الصابون والآن يوجد ما يسمى مرجان الزيتون يستخدم لعلاج الجلد وهي طبقة بين البذرة والثمرة .


واضاف أن شجر الزيتون يزرع في الحر والبرد القارس والشجرة المصرية لها ترتيب جيد سواء زيتون الزيت أو المائدة و أن التربع على عرش المنتجين لزيتون المائدة جاء نتاجا لمجهود كبير من الجميع وتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي الذي أوصى بالاهتمام بزراعة الزيتون ونسعى للوصول لزراعة 100 ألف شجرة زيتون بالجمهورية.

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