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محافظات

بتحمينا من الفيروس والغرامة.. سائقو الدقهلية: الكمامة طوق النجاة في مواجهة كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 07:01 ص
سائق في الدقهلية
سائق في الدقهلية
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همت الحسينى
ما زالت ازمه" فيروس  كورونا "تلقي بظلالها على ابناء هذا الشعب وعلى ابناء الشعوب الاخرى و قامت الدوله بعدد من الاجراءات الاحترازيه حفاظا على حياه المواطنين منها ارتداء الكمامه وارتداء القفازات "صدى البلد" التقي بعدد من السائقين.

 قال محمد علاء سائق توك توك ان ارتداء الكمامه كان خوفا على حياته وعلى حياه الاخرين فهي شيء جيد لحماية الجميع ولكن من يلتزم بها من سائقي التوك توك هم الكبار اما بعض الشباب والاطفال الذين يقومون بقيادة التوك توك فلا يلتزمون بها. 

واضاف ان من يركب معه التوك توك او يقوم بتوصيله يشترط عليه ان يرتدي الكمامه خوفا على حياته وحياه الاخرين اضافه الى تجنب العقوبات الموقعه والغرامات على من لا يرتدي الكمامه .

وتابع :"اننا في وضع صعب ولا بد ان نتكاتف جميعا من اجل ان نصل الى بر الامان.

وناشد الجميع ارتداء الكمامه واعرب عن استيائه من بعض الاطفال الذي وصغار السن الذين يقومون بقياده التوك توك ولا يدركون المخاطر التي سوف تحدث لهم او غيرهم من عدم ارتداء من عدم ارتداء الكمامه .

وقال احمد السيد سائق توك توك انه لابد من الالتزام بارتداء الكمامة ليس فقط خوفا على حياته بل بسبب الغرامه. 

واضاف انه يعاني من بعض الركاب الغير ملتزمين خاصه في المناطق الشعبيه والشوارع الجانبيه بمدينه المنصوره حيث إن هناك مع البعض او القله لا يبالون بما يحدث، مطالبا المسؤولين باتخاذ موقف قوي معهم.

واضاف ابراهيم علي سائق تاكسى ان ارتداء الكمامه طوق النجاة وكان لابد ان يطبق القرار بارتدائها منذ بدء رمضان والعيد اجباريا حتى لا تتزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا.
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