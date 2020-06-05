امتنع عنه فورًا.. دراسات: التدخين يدمر صحة العظام

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم مخاطر التدخين على صحة العظام.

تشير الدراسات بقوة إلى أن التدخين سيء للغاية لعظامك، تعتبر السنوات من الطفولة حتى سن 30 عامًا وقتًا رئيسيًا لبناء كتلة العظام ، وعندما يبدأ الفرد بالتدخين في سن مبكرة ، لن يتطور لديهم الحد الأقصى من كتلة العظام وينتهي بهم الهيكل العظمي الأصغر وأقل كتلة العظام ، مقارنة بغير المدخن .





هذا لا يعني أن التدخين يؤثر على صحة العظام فقط خلال مرحلة المراهقة ، حيث يستمر التدخين في التأثير على صحة العظام في الأربعينيات والخمسينيات من عمرك.









يولد دخان السجائر الجذور الحرة، والتي تضر الخلايا والهرمونات المشاركة في الحفاظ على صحة العظام .





تسبب السموم الناتجة عن الدخان خللًا في توازن الهرمونات مثل هرمون الاستروجين المطلوب لتقوية عظامك .





عادة التدخين تجعل الكبد ينتج المزيد من الإنزيمات المدمرة للإستروجين ، مما يؤدي إلى فقدان العظام.







