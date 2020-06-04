المجلس المصري للزيتون: نستطيع زراعة أكثر من 100 مليون شجرة.. فيديو

قالت عنايات حامد، عضو المجلس المصري للزيتون، إنها تعشق الزيتون، وتمتلك 80 فدان زيتون فقط وتسعى للحصول على أرض أخري لزراعتها.





وأضافت عضو المجلس المصري للزيتون، خلال حوارها ببرنامج " نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى حمدي رزق، إنها سعيدة بعد حصول مصر على المركز الأولى عالميا لإنتاج وتصدير الزيتون.





ولفتت إلى أن الطاقة الإيجابية التى أعطاها الرئيس السيسي لهم جعلهم يسعون للتقدم فى زراعة الزيتون، السعى للأفضل.





وأشارت إلى أنها تعلم موقع كل شجرة زيتون فى المساحة التى تمتلكها، وأن هناك ارتباطا عاطفيا بينها وبين شجر الزيتون، وأن ثمرة الزيتون لها عائد اقتصادي مميز.





وأوضحت، أن كيلو الزيتون كان فى الماضي بـ 3 جنيهات، ولكن الآن أصبح بـ 10 جنيهات وهناك طلب عليه وأن مصر تستطيع زراعة أكثر من 100 مليون شجرة زيتون.