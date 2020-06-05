ألسن عين شمس: الالتزام بعدد الصفحات المطلوبة عند تسليم الأبحاث

قدمت كلية الألسن جامعة عين شمس بعض النصائح بشأن رفع تكليفات الأبحاث علي منصة التعليم الإلكتروني بالكلية وهي الالتزام بعدد الصفحات المطلوبه نظرا لأنه عند طباعة التكليفات لن يتم طباعة سوى لعدد الصفحات المطلوبة والمعلن عنها في المعايير الشكلية.









وأوضحت أيضا الكلية على طلاب الكلية من فرق النقل رفع التكليفات في ساعات النهار لأن الشبكات في المساء تكون تحت ضغط شديد مما قد يتسبب فى مشاكل فنية، كما توصى ادارة الكلية بالإسراع بالرفع وعدم الانتظار لنهاية المهلة المخصصة لرفع التكليف وذلك لتأمين الرفع ضد أى اعطال بشبكة الإنترنت.





ونشرت كلية الألسن الخريطة الزمية لتسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل والمحملين بمواد من فصول دراسية سابقة و الباقين للإعادة والمتقدمين من الخارج.

