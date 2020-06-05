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تعليم

ألسن عين شمس: الالتزام بعدد الصفحات المطلوبة عند تسليم الأبحاث

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قدمت كلية الألسن جامعة عين شمس بعض النصائح بشأن رفع تكليفات الأبحاث علي منصة التعليم الإلكتروني بالكلية وهي الالتزام بعدد الصفحات المطلوبه نظرا لأنه عند طباعة التكليفات لن يتم طباعة سوى لعدد الصفحات المطلوبة والمعلن عنها في المعايير الشكلية.


وأوضحت أيضا الكلية على طلاب الكلية من فرق النقل رفع التكليفات في ساعات النهار لأن الشبكات في المساء تكون تحت ضغط شديد مما قد يتسبب فى مشاكل فنية، كما توصى ادارة الكلية بالإسراع بالرفع وعدم الانتظار لنهاية المهلة المخصصة لرفع التكليف وذلك لتأمين الرفع ضد أى اعطال بشبكة الإنترنت.

ونشرت كلية الألسن الخريطة الزمية لتسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل والمحملين بمواد من فصول دراسية سابقة و الباقين للإعادة والمتقدمين من الخارج.

وجاءت الخريطة الزمنية على النحو التالي :
ج. البدء فى تسليم التكليفات المطلوبة من الطلاب بدءًا من ٣١ مايو القادم على منصة الكلية:
- من ٣١ مايو حتى ١٠ يونيو تسليم تكليفات الفرقة الاولى.
- من ٥ يونيو حتى ١٥ يونيو تسليم تكليفات الفرقة الثانية
- من ١٠- ٢٠ يونيو تسليم تكليفات الفرقة الثالثة.
ونوهت بضرورة الإلتزام بالمعايير العلمية و الشكلية فى التكليفات وهي موجودة في ملف مرفق مع نموذج الإجابة.
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