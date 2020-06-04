الداخلية في 24 ساعة.. حملات على سائقى النقل الجماعى المخالفين لارتداء الكمامة.. ضبط مخالفى قرار حظر بناء العقارات

الداخلية: ضبط 198 شخصًا خالفوا قرار منع البناء

حملات مكبرة على سائقى النقل الجماعى المخالفين لقرار ارتداء الكمامات

الأمن يضبط شخصين جمعا المواطنين لإقامة حفل عرس بالمنيا

طالب جامعى وراء الاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عملاء البنوك

واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كل أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف أعمال بناء المساكن الخاصة بالمحافظات.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بضبط 198 شخصًا لمخالفتهم القرار المشار إليه خلال 24 ساعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية.

وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتمكنت من ضبط شخصين (عامل – حاصل على دبلوم) لمخالفتهما قرار الحظر.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المنيا بتواجد عدد من المواطنين بمنطقة عزبة السبع بدائرة القسم إستعدادًا لإقامه حفل عرس.

ومن ناحيه اخرى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بتجميع عدد من المواطنين إستعدادًا لإقامة حفل زفاف.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (6180) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

من ناحيه اخرى واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

ومن ناحيه اخرى تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من حساب البطاقات الإئتمانية الخاصة بعملاء أحد البنوك بإستخدام القرصنة الإلكترونية .





وردت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام أحد الأشخاص بنشاط إجرامى تمثل فى القرصنة الإلكترونية على عملاء البنوك والاستيلاء على بياناتهم بقصد استغلالها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت .





أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء إرتكاب الوقائع (طالب جامعى - مقيم بالقاهرة) وقيامه بتقليد صفحات إلكترونية مماثلة للصفحات الخاصة بالبنوك على شبكة الإنترنت وإرسالها لصناديق البريد الإلكترونى الخاصة بعملاء تلك البنوك ملحقًا بها رسائل خادعة تفيد " على غير الحقيقة " أنها وارده من البنوك بقصد الإحتيال عليهم والإستيلاء على بيانات حساباتهم البنكية وبيانات بطاقاتهم الإئتمانية وإستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهم بمسكنه بدائرة قسم شرطة الأزبكية وبالتفتيش عثر على (جهاز كمبيوتر بمشتملاته – هاتف محمول) ، وبفحصهما تبين أنهما محملين بملفات تحوى على برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى أعمال القرصنة والإختراق وإخفاء الهوية ، وتغيير الأرقام التعريفية "IP" على شبكة الإنترنت و العديد من المحادثات مع آخرين تتضمن العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها و رسائل وسجلات على مواقع بعض البنوك الإلكترونية تفيد قيامه بالإستيلاء على أرصدة خاصة بعملائها من حسابات ضحاياه .





بمواجهة المتهم أقر بإرتكابه للواقعة وإستيلائه على العديد من بيانات عملاء البنوك .. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





وذلك فى ضوء إستمرار الجهود الأمنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية خاصةً جرائم الإحتيال والقرصنة عبر شبكة الإنترنت والإستيلاء على بيانات حسابات البنوك الإلكترونية.