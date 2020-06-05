تعرف على موعد انطلاق الدورة العامة للملكية الفكرية

فتحت الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن فتح باب التسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر من خلال التعليم عن بعد بواسطة الانترنت، حيث أن مواعيد التسجيل في الفترة من 14 مايو وحتى 22 يونيو.





وتبدأ الدورة في الفترة من 6 يوليو و حتى 6 سبتمبر، والتي ستتناول المبادئ الأساسية للملكية الفكرية طبقًا لقانون 82/2002 و تشمل الملكية الصناعية (براءات الاختراع، نماذج المنفعة، العلامات التجارية، التصميمات الصناعية، امؤشرات الجغرافية و الأصناف النباتية)، و الملكية الأدبية و تشمل حق المؤلف و الحقوق المجاورة) كما تشمل أيضًا معلومات عن المعارف التقليدية.













ولإنشاء حساب لأول مرة على موقع الدورة برجاء الولوج إلى الرابط التالي





وللتسجيل مباشرة في الدورة على الرابط التالي







