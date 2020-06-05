أخبار التوك شو.. إصابة مذيع الحياة بالفيروس.. وخبير بـ الاستشعار عن بعد: لا يمكن توقع موعد حقيقي لـ صفر كورونا.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الخميس، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:





أعلن الإعلامي حسام حداد، مقدم البرامج بقناة "الحياة"، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقال حسام حداد، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "مساء الخير،يوم الثلاثاء اللي فات عملت مسحة كورونا، والنتيجة النهاردة الخميس طلعت "إيجابية"













قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، رئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، إن أى عائد من الخارج وتظهر عليه أعراض عند الكشف عليه في المطار سيعتبر مشتبها في إصابته بـ" فيروس كورونا".





وأضاف عبد الفتاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء دي ام سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، إن أى حالة تعود من الخارج ستخضع للمتابعة اليومية للتأكد من بقائها في المنزل لمدة 14 يوما.













قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، إن البيانات الرياضية لا نعتبرها غاية، ولكن يمكن لنا أن نعتبرها وسيلة لتقديم تصور للإحصائيات القادمة، لافتا إلى أنها تعتمد على المعطيات المقدمة من أرض الواقع فيما يخص إصابات فيروس كورونا، موضحا أنه في حالة دقة البيانات والمعطيات المقدمة يمكن أن نتوقع المستقبل بشكل دقيق.





وأضاف هشام العسكري، خلال مداخلته الهاتفية برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "dmc"، أن صحة البيانات الرياضية تعتمد على متابعة ما يتم إعلانه من قبل وزارة الصحة فيما يتعلق بفيروس كورونا، والتي تعطي تلك البيانات بشكل دوري إلى منظمة الصحة العالمية المشرفة على متابعة ذلك الوباء.













قال محمد الاتربي، رئيس إدارة بنك مصر، رئيس إتحاد بنوك مصر، إن إجمالي عدد الموظفين في البنك ١٢٣ ألفا، وعدد المصابين بفيروس كورونا لم يتجاوز الـ ٢٨٠ موظفا، مؤكدا أن هذا العدد جيد خاصة أن الغالبية من المصابين يتم تعافيهم.





وأوضح "الاتربي"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي محمد موسى، خلال تقديم برنامج خط احمر، المذاع على قناة الحدث اليوم، اليوم الخميس، انه حزين على حالات الوفاة التي وصلت لـ ١٠ حالات، مقدما لأسرهم خالص التعازي، مؤكدا أن ذلك قدرهم.









أكد الدكتور حسام حسنى أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن فيروس كورونا مرض سريع الانتشار ولكن نسبة وفاته لا تتعدى الـ2% من أعداد المصابين، مشيرا إلى أن الدراسات العلمية لم تثبت أن المتعافين من كورونا لا يمكن أن يصابوا بالوباء من جديد خاصة وأن الفيروس قادر على مهاجمة الشخص بطرق جديدة.





وأوضح الدكتور حسام حسني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، أن الوضع الان في فترة حذر شديد ولكن لم نصل إلى مرحلة الكارثية وهي مرحلة فقدان المنظومة الصحية للأدوات، مضيفا: "عمرنا ما نوصل للمرحلة دي ولكن لابد من الحذر من الأطباء في التشخيص والمواطنين".









قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك تكالبا من المصريين على أدوية تقوية المناعة، مضيفا أن "الصيدليات فضيت ولا توجد بها أدوية".









وتابع أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار":" أي دواء له علاقة بفيتامين سي والزنك والحديد اختفى من الأسواق".













قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك بعض المصريين لا يرتدون الكمامة بشكل صحيح، والبعض يرتدي كمامات ليست طبية.





وعرض تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، مقطع فيديو لتصنيع كمامات تحت بير السلم وبدون أي مواصفات طبية.













وجهت الاعلامية آية عبد الرحمن مذيعة قناه CBC إكسترا التى أصيبت مؤخرا بفيروس بكورونا رسالة شكر لمتابعيها الذين دعموها في مرضها الذى أصيبت به من أيام.





وكتبت آية عبد الرحمن عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "ما الذي فعلته في حياتي كي يرزقني الله نعمة محبتكم ودعواتكم الصادقة المخلصة يا أعزائي؟! لم أكن أتخيل في يومٍ .. ان الأيام المُره ستهون بمحبتكم ومشاعركم الطيبة الى هذا الحد صدق الله عز وجل عندما قال إن مع العسر يسرًا .. فانتم اليُسر الذي هون علي الألم والابتلاء ..









كشف الملازم أحمد عبد اللطيف ضابط الصاعقة تفاصيل إصابته وقدرته على تحديها.





وأوضح عبد اللطيف خلال لقائه مع برنامج "احلم" المذاع عبر فضائية "اون أى"، أنه إجرى 5 عمليات خلال تواجده بالعناية المركزة، لإنقاذ قدمه.

















قال الدكتور صلاح حسن، أستاذ التسويق بجامعة جورج واشنطن، إن ما يحدث فى أمريكا يعتبر لحظة فارقة وتاريخية، موضحًا أن أمريكا تمر بلحظة فارقة تؤثر على العالم أجمع وأن ما تشهده حاليا ليس بجديد.



