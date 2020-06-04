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أخبار البلد

أهم الأخبار .. إصابة مستشار وزيرة الصحة بـ كورونا ..خيانة جديدة ..السراج يوقع اتفاقا مع أردوغان..وتأبين جورج فلويد

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:45 م
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 38 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.. للمزيد اضغط هنا

بعد تراجع الصحة عن استخدامه.. كل ما لاتعرفينه عن دواء هيدروكسي كلوروكين

يعتبر علاج هيدروكسي كلوروكين عقار قديم موجود منذ عقود طويلة، ويستخدم لعلاج الملاريا، ويباع تحت اسم العلامة التجارية بلاكونيل، كما أنه يستخدم لأغراض أخرى مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة ... للمزيد اضغط هنا

بيل جيتس يعلن الموعد النهائي لإنتاج أول علاج لكورونا
 
أوضح الملياردير الشهير بيل جيتس خلال حواره مع سكاي نيوز، أن على كل دول العالم التكاتف لإنتاج مصل لعلاج فيروس كورونا للانتهاء من ذلك الكابوس. وأشار الملياردير إلى أن العلاج يجب أن يتوفر في المقام ... للمزيد اضغط هنا

أمارس العمل من المنزل.. مستشار وزيرة الصحة يروي كواليس إصابته بفيروس كورونا

كشف الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة والسكان، لشؤون الرعاية العاجلة والطوارئ، كواليس إصابته بفيروس ... للمزيد اضغط هنا

الأخضر يقفز.. 14 قرشا ارتفاعا في سعر الدولار خلال يومين

شهد سعر الدولار ارتفاعا بنحو 5 قروش، مقابل الجنيه، في ختام تعاملات اليوم الخميس 4-6-2020، ليصل إلى 16.04..للمزيد اضغط هنا

خيانة جديدة.. اتفاق بين أردوغان والسراج على زيادة القوات التركية في ليبيا

كشفت فضائية الحدث السعودية، اليوم الخميس، عن توقيع تركيا وحكومة الوفاق اتفاقا لزيادة القوات التركية في الأراضي الليبية ... للمزيد اضغط هنا

رغم تفشي كورونا.. حشود بالمئات في انطلاق مراسم تأبين جورج فلويد

انطلقت مراسم تأبين المواطن الأمريكي، جورج فلويد، الذي تسببت وفاته في.. المزيد اضغط هنا

الزمالك يرحب بانضمام فرجاني ساسي إلى منتخب تونس
 
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن ترحيب النادي بانضمام التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول...للمزيد اضغط هنا
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