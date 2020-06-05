مشادة على الهواء.. فلكي يتنبأ باستمرار كورونا.. وباحث يرد: بلاش نصب

وقعت مشادة كلامية بين الفلكي أحمد شاهين، والدكتور أحمد فتحي باحث في الشئون السياسية والاستراتيجية وذلك على الهواء بسبب التنبؤات باستمرار فيروس كورونا المستجد.









انفعل الدكتور أحمد فتحي بسبب التنبؤات التي تنبأ بها الفلكي أحمد شاهين بقوله: «ممكن أعرف الشهادة التي حصل عليها أحمد شاهين، مؤكدا : «كل ما يقوله الفلكي كذب وقُدم ضده من قبل 14 محضرا بتهمة النصب، وهناك أحكام صادرة وأقول له بلاش نصب».









وأضاف أحمد فتحي، أن أحمد شاهين ليس فلكيا كما يدعي ويصف نفسه، ولم يتنبأ بفيروس كورونا وتوقف موسم الحج، موضحا أن الفلكي أحمد شاهين قال ان جورج بوش وباراك أوباما وهيلاري كلينتون من الزواحف وليسوا من البشر، وقال ان أحد الفنانين المشهورين من الجن وانه يشارك في القبض علي الارهابيين.







