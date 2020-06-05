بعد انتظار 14 عاما للإنجاب.. فاطمة عبد الحليم: اكتشفت إصابتي بكورونا مع اقتراب الولادة

قالت فاطمة عبد الحليم الأم المصابة بكورونا، إنها لا تنجب منذ 14 عامًا، وبعد مرور 8 أشهر من حملها الأول اكتشفت أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، الأمر الذى شكل صدمة كبرى لها، وتابعت:"عشت فى قلق خلال شهر الوضع حتى أكرمنى الله".
ووجهت "فاطمة عبد الحليم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية، الشكر للطاقم الطبى الذى تولى رعايتها، وتابعت:"لولا هؤلاء ما كنت أنجبت أبنى ولا عدت إلى منزلى".
ولفتت إلى أنها كانت تريد أن تطلق أسم الطبيب على مولودها ولكنها رأت رؤية فى المنام بأن تسميه "عبد الرحمن"، وتابعت:"شفت رؤية فى المنام أنى أسمى عبد الرحمن ..بس أنا كنت عاوزة أسميه الناجى لأننا نجينا من الموت مكنش فيه نسبه للشفاء والرئتين كانتا منتهتين".
من جانبه قال الدكتور محمد ناجى، مدير مستشفى فاقوس، إن حالة "فاطمة عبد الحليم، كانت مشجعة ومحفزة لكافة الطاقم الطبى الذى كان يتعامل معها، وأعطتنا الأمل.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة ، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.