خريجو الجامعات الروسية يحتفلون بذكرى عميد الأدب الروسي بوشكين

تحتفل الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتة صباح يوم السبت 6 يونيو الجارى بذكرى ميلاد شاعر روسيا الكبير وعميد الادب الروسى الكسندر بوشكين (1799-1837) .

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تنظم الاحتفالية على صفحة الخريجين ثم تنشر جميع المواد على موقع المركز الثقافى الروسى بالقاهرة بمشاركة الخريجين المتخصصين وفى مقدمتهم الدكتورة مكارم الغمرى استاذ الادب الروسى وعميد كلية الالسن السابق والحائزة على وسام بوشكين من الرئيس الروسى بوتين والتى تقدم مادة مصورة بالفيديو فى 15 دقيقة عن اهم محطات حياة الشاعر الكبير .

كما يشارك الدكتور انور ابراهيم وكيل اول وزارة الثقافة ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية السابق وايضا الدكتور محمد نصر الجبالى المستشار الثقافى المصرى فى روسيا ومجموعة كبيرة من الخريجين.

ويعد الكسندر بوشكين اكبر شعراء روسيا واكثر ادبائها حبًا للشرق العربى وتاثرًا به وهو يعد نموذجًا للفنان الشامل فإلى جانب الشعر الذى يشغل مكانة مرموقة فى انتاجه كتب بوشكين التراجيديا القصيرة والمسرحية التاريخية والدراسات النقدية .

كما اسس قبل وفاته مجلة المعاصر الادبية عام 1836 وكتب للاطفال قصصا شعرية وقال عنه الاديب الروسى الشهير دوستويفسكي ( كل الكوكبة الحالية من الادباء تعمل على هدى بوشكين ولم تصنع الجديد بعده فكل البدايات كانت منه اشار بها علينا , فضلا عن اننا صنعنا اقل مما اشار به علينا ) .