ميركل تكشف حقيقة ترشحها لمنصب المستشارة الألمانية مرة أخرى

أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أمس الخميس، نيتها عدم الترشح لمنصب المستشارية الفيدرالية مرة أخرى.





وقالت ميركل ردًا على سؤال الصحفي إذا كانت تعتقد أنها يجب أن تواصل "تحمل مسؤوليتها" على خلفية أزمة فيروس كورونا والترشح في الانتخابات القادمة: "لا. لا. بالفعل لا.".





وأضافت: "هذا بالتأكيد".





وكانت ميركل أعلنت سابقًا، أن الفترة الرابعة التي تتولاها حاليا في منصب المستشارة، ستكون الأخيرة بالنسبة لها، مؤكدة أنها لن تترشح مجددا للمنصب في الانتخابات البرلمانية ولا للبرلمان الألماني عام 2021.



