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توك شو

محاسبة جنائية.. غرفة مقدمي الرعاية الصحية توضح مصير مستشفيات رفضت المرضى.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:31 ص
مصابي فيروس كورونا
مصابي فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال أحمد نزيه، المتحدث باسم غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، إنه من المستحيل أن تنسحب مستشفيات القطاع الخاص من أداء خدماتها الوطنية، في مثل هذه الظروف، لافتا إلى أن المستشفيات الخاصة لن تنسحب من تقديم الخدمة لوطنها، وفيما يخص تصريحات بعض أعضاء الغرفة بالإنسحاب قال: يمكن أن يكون خانه التعبير أو أنه تحدث عن وجهة نظره الشخصية فقط.

وأوضح نزيه، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "مساءdmc" المذاع على قناة "dmc"، أن الغرفة غير مسموح لها بالحديث عن الأسعار، وايضا غير مسموح لهم بالحديث عن التسعيرات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وذلك لأنهم أصحاب مصلحة، وأيضا ذلك مخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأضاف المتحدث باسم غرفة مقدمى الرعاية الصحية بالقطاع الخاص بإتحاد الصناعات، أن كل مستشفى في القطاع الخاص تقوم بتحديد تكلفتها، وايضا أسعارها، مشيرا إلى أن المستشفيات الخاصة لها دور مجتمعي، حيث أنها تشارك في المبادرات الرئاسية الصحية ولم تلتفت إلى الجانب المادي.

وواصل قائلا: يجب أن أشيد بالدور التي قامت به الدولة برعاية الرئيس السيسي ومؤسساتها الصحية لمواجهة جائحة كورونا.

وتابع: أي مستشفي ترفض استقبال أي حالة يضعها ذلك تحت شق القانون الجنائي، متابعا : "دا مرفوض ومستحيل..دا لوطبيب في الشارع هينزل يساعد".

ولفت إلى أنه في حالة عدم التزام المستشفيات بالتسعيرات الخاصة، يتجهة المريض إلى العلاج الحر لتقديم شكوى ، مؤكدا أن العلاج الحر يتواصل مع المستشفيات الخاصة منذ بداية الأزمة.
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