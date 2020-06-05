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مرأة

بعد المروحة والتكييف .. دراسة صينية: المدخنون مجموعة خطر للإصابة بكورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:47 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتبر المدخنون عمومًا مجموعة خطر للإصابة بفيروس كورونا الجديد. وفقا لدراسة نشرت في المجلة الطبية الصينية ، عادة ما يصابون بأشكال أكثر شدة وطويلة من المرض الذي يسببه ، COVID-19 ، من غير المدخنين ويموتون في كثير من الأحيان نتيجة لذلك.

ومع ذلك ، يشك باحثون فرنسيون بقيادة جان بيير تشانجوكس ، عالم الأعصاب في معهد باستور ، في أن بقع النيكوتين يمكن أن تساعد في منع العدوى بالفيروس الخطير. لقد نشروا فرضية مناظرة على بوابة العلوم Qeios.

لن ينتشر الفيروس التاجي في سحب الدخان ما لم يسعل المستخدم عند الزفير ، كما يدعي أحد العلماء بعد تقارير تفيد بأن الفيروس القاتل يكمن في بخار e-ciagrette.


أثار أحد علماء الأحياء الدقيقة مخاوف الأسبوع الماضي بعد تحذيره من أن استنشاق بخار شخص آخر هو نفسه "بصق في الوجه".

لكن لا يوجد دليل كافٍ لإثبات أن غيوم الـدخان تحمل ما يكفي من الجراثيم لإصابة الآخرين ، حسبما قال الدكتور نيل بينويتز ، أستاذ الطب الفخري لـ MailOnline.

يدعي الدكتور Benowitz ، من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو ، أن مستوى المخاط واللعاب في البخار ضئيل للغاية لدرجة أنه من غير المحتمل أن يسبب العدوى.

أظهرت الدراسات أن الفيروس التاجي يسبب مضاعفات صحية أكثر خطورة لدى الرجال من النساء  في المملكة المتحدة 70٪ من مرضى وحدة العناية المركزة هم من الذكور.

تساءل العلماء الصينيون عما إذا كان ذلك قد يكون لأن الرجال يميلون إلى التدخين أكثر من الإناث لأن ما يقرب من ثلثي السكان الذكور يدخنون مقارنة بأقل من 5 في المائة من الإناث.

لكن مسؤولي الصحة العامة يقولون إنه لا توجد أدلة كافية لدعم هذه النظرية ، حيث أن 1.4 في المائة فقط من وفيات فيروس التاجي في الصين هم من المدخنين.

شهد جائحة الفيروس التاجي العالمي 359،00 شخص مصاب - حوالي 5،900 منهم في المملكة المتحدة و 40،850 في الولايات المتحدة.

قال الدكتور نيل بينويتز لـ MailOnline إنه لا توجد "بيانات" لدعم النظرية يمكن أن ينتشر COVID-19 من خلال بخار السجائر الإلكترونية.

وقال: "أفهم أن بخار الزفير بالسجائر الإلكترونية يتكون من جزيئات صغيرة جدًا من الماء والبروبيلين جليكول والغليسرين ونكهات كيماوية ، وليس قطرات من اللعاب".

`` يتبخر الهباء الجوي السريع بسرعة كبيرة ، في حين أن الجسيمات المنبعثة عند السعال أو العطس هي جسيمات كبيرة تستمر في الهواء لفترة طويلة نسبيًا.

"وبالتالي ، لا أعتقد أن الأوراق تمثل أي خطر لنشر COVID-19 ، إلا إذا كانت تسعل عند زفير البخار".

تأتي تعليقات الدكتور Benowitz في أعقاب تقارير تفيد بأن استنشاق البخار السلبي هو طريقة للقبض على COVID-19.

قال عالم الأحياء الدقيقة الاسكتلندي توم ماكلين إن الأوراق قد تنشر جراثيمها بمساعدة غيوم الـ vape.

فابينغ ، وفقًا لماكلين ، يمكنه حمل قطرات وتركها تطفو في الهواء ، وجاهزة لإصابة شخص قريب.

وقال في حديث لصحيفة غلاسكو تايمز: "لقد اعتدنا جميعًا على السير في الشارع الآن وهي سحابة واحدة تليها سحابة أخرى ، تليها سحابة أخرى.

"إن نفخ البخار جيد مثل بصق شخص في وجهك  يحتوي البخار نفسه على قطرات في الجهاز التنفسي بما في ذلك اللعاب والمخاط والبكتيريا وعندما ينتفخ ، فإنه يسافر لمسافة طويلة ويتدلى في الهواء على ارتفاع الرأس
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