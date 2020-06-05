لاعب المنصورة السابق يستغيث على الهواء: محتاج أعيش.. فيديو

قال أحمد عبد الحكم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة السابق أنه يمر بظروف صحية صعبة منذ 5 سنوات ونصف.
وأضاف عبد الحكم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «ملعب بلدنا» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنا تعبان ومفيش نادي يسأل عليا "محتاج اعيش" وولاد الحلال بيدفعو الإيجار.
ورد مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ضيف الحلقة على اللاعب ووعده بمساعدته وتم الاتفاق على لقاء بالقاهرة لترتيب طريقة المساعدة التي تناسب اللاعب.
وكان قد أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن الجمعية ساهمت كثيرا في عمل جراحات صعبة للاعبي القسمين الثاني والثالث وتم تقديم الدعم لعدد كبير قبل أزمة فيروس كورونا.