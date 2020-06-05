سموحة يقرر إلغاء الإعارات في الصفقات الجديدة بسبب معاناة الفريق

قرر فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة عدم التعاقد مع أي لاعب خلال الفترة القادمة تحت بند الإعارة.
وأكد فرج عامر أن التعاقد مع اللاعبين سيكون بشكل عقد بيع نهائي للاستفادة منه داخل الفريق.
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وأوضح عامر أن قرار الابتعاد عن الاستعانة ببعض اللاعبين علي سبيل الإعارة لم يحدث مجددا نظرا لمعاناة الفريق بشكل كبير خلال الموسم الحالي نظرا لكثرة اللاعبين المعارين من الاهلي والزمالك والذين تألقوا مع الفريق ومطالبة أنديتهم بالعودة من جديد.