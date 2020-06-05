غانم: الحكومة تستعد لاستلام 1.4 مليون طن قمح محلي هذا الموسم.. فيديو

أكد الإعلامي محمد غانم، أن الحكومة تستعد لاستلام 1.4 مليون طن من مزارعى القمح من إجمالى إنتاجية 3.4 مليون فدان بصافى إنتاجية 9 مليون طن.





وقال غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن وزارة التموين تهدف لشراء ثلث إنتاجية القمح من المزارعين.





ولفت إلى أن مساحات القمح المنزرعة فى مصر بحسب إحصائيات وزارة الزراعة تصل لـ 3.4 مليون فدان وتتراوح إنتاجيتها من8.5 الى 9 مليون طن .





وأوضح غانم أن الدولة رصدت سعر 700 جنيه للأردب ، حيث تم توريد 2.2 مليون طن ومتبقى 1.4 مليون طن يجب استلامها خلال شهر يونيو الحالى .



