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أخبار البلد

غانم: الحكومة تستعد لاستلام 1.4 مليون طن قمح محلي هذا الموسم.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد الإعلامي محمد غانم، أن الحكومة تستعد لاستلام 1.4 مليون طن من مزارعى القمح من إجمالى إنتاجية  3.4  مليون فدان بصافى إنتاجية 9 مليون طن. 

وقال غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن وزارة التموين تهدف لشراء ثلث إنتاجية القمح من المزارعين.

ولفت إلى أن مساحات القمح المنزرعة فى مصر بحسب إحصائيات وزارة الزراعة تصل لـ 3.4 مليون فدان وتتراوح إنتاجيتها من8.5 الى 9 مليون طن .

وأوضح غانم أن الدولة رصدت سعر 700 جنيه للأردب ، حيث تم توريد 2.2 مليون طن ومتبقى 1.4 مليون طن يجب استلامها خلال شهر يونيو الحالى . 

https://www.youtube.com/watch?v=Lh7Bf3QSk_k
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