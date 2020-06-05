إجمالي المصابين بكورونا حول العالم يتخطى 6 ونصف مليون شخص

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن إجمالي المصابين بفيروس كورونا حول العالم تخطى حاجز الـ6.5 ملايين شخصا.





وقالت الجامعة إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تجاوزت الـ388 ألفًا حالة.





وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستستأنف التجارب السريرية المتعلقة بعقار الملاريا، الهيدروكسي كلوروكين، كعلاج لفيروس كورونا بعد تسعة أيام على تعليقها إثر دراسة نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الطبية العريقة.





وأضافت أن المجموعة التنفيذية لتجربة العقار والتي يطلق عليها اسم "تضامن" وتمثل الدول المشاركة "تلقت هذه التوصية وأقرت مواصلة التجارب بكل أبعادها بما في ذلك الهيدروكسي كلوروكين".







