AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إجمالي المصابين بكورونا حول العالم يتخطى 6 ونصف مليون شخص

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:29 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن إجمالي المصابين بفيروس كورونا حول العالم تخطى حاجز الـ6.5 ملايين شخصا.

وقالت الجامعة إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تجاوزت الـ388 ألفًا حالة. 

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستستأنف التجارب السريرية المتعلقة بعقار الملاريا، الهيدروكسي كلوروكين، كعلاج لفيروس كورونا بعد تسعة أيام على تعليقها إثر دراسة نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الطبية العريقة.

وأضافت أن المجموعة التنفيذية لتجربة العقار والتي يطلق عليها اسم "تضامن" وتمثل الدول المشاركة "تلقت هذه التوصية وأقرت مواصلة التجارب بكل أبعادها بما في ذلك الهيدروكسي كلوروكين".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة سارة.. نهاية الوباء العالمي قد تكون الأسبوع المقبل

شاهد.. دواء أمريكي يحقق نتائج واعدة في علاج فيروس كورونا

ترامب مهدد بالموت.. عقار تناوله الرئيس الأمريكي يزيد مخاطر الوفاة

الصحة العالمية تعلق التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين في علاج كورونا

الصحة العالمية توقف استخدام عقارين لعلاج كورونا.. فيديو

هيدروكسي كلوروكوين.. الدواء السحري لكورونا.. فرنسا ومنظمة الصحة ترفضه.. والعالم وترامب يرحبون به

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. السيسي: مصر مستعدة للمشاركة في التجارب السريرية بشأن لقاح كورونا.. قرار نهائي من وزير التعليم حول مصير امتحانات الثانوية العامة.. رسالة رجاء الجداوي لجمهورها

العربية: الجيش الليبي أبلغ مصر تمسكه بحظر جوي على الطائرات التركية

اطمنوا هما في بيتهم | شقيق شيرين عبد الوهاب عن خلافها مع زوجها: شائعة

مجلس النواب يعلن إصابة النائب حسين عشماوي بفيروس كورونا

حسام عاشور يعلن تراجعه عن الاعتزال ويحدد وجهته القادمة

يقلل من خطر الإصابة بـ السكرى.. فوائد لن تتوقعها عند تناول فيتامين د

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. علاج منزلي للجرب

لـ الأمهات.. 5 حيل مختلفة لـ علاج آلم المعدة عند الأطفال

يقلل من خطر الإصابة بـ السكرى.. فوائد لن تتوقعها عند تناول فيتامين د