متحدث التنمية المحلية يوضح تفاصيل مشروع الألف قرية.. فيديو

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إن الدفع بالكوادر البشرية أصحاب الخبرات يعمل على تحقيق الرؤية التنموية للدولة المصرية على الأراضي المحافظات المصرية، لافتا إلى أن الهدف من تلك الأمور هو الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء كانت خدمات صحية أو أعمال نظافة وغيرهم.



وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على قناة "المحور"، أن وزارة التنمية معنية مع الوزارات المصرية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، التي تستهدف القرى الأكثر احتياجا على الأراضي المصرية، وذلك؛ لتوفيرحياة الكريمة للمواطنين.





وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة مشتركة في مشروع الألف قرية والتى بينهم 627 قرية في صعيد مصر، من بينهم 346 قرية على مستوى محافظات سوهاج وقنا"، وذلك في أطار مشروع التنمية المحية على أرض سوهاج وقنا، وفي أطار مناقشة هذا المشروع إجتمع كلا من



وتابع : جاء هذا الاجتماع للتأكيد على الجوانب الإيجابية، التى شهد بها البنك الدولى في معدلات الأداء في المرحلة الأولى التى تمت في مشروع الألف قرية في صعيد مصر، بالإضافة إلى مناقشة التطور الجرافي للمشروع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي اجتمع مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولى.وتابع : جاء هذا الاجتماع للتأكيد على الجوانب الإيجابية، التى شهد بها البنك الدولى في معدلات الأداء في المرحلة الأولى التى تمت في مشروع الألف قرية في صعيد مصر، بالإضافة إلى مناقشة التطور الجرافي للمشروع على أرض الصعيد وخاصة في محافظة أسيوط والمنيا.





وأشار إلى أن المسابقة رقم 2 لعام 2019 للوزارة مرت بالعديد من المراحل والتى بدأت بتقدم 1183 مواطنًا، واستقرت على 1144 متقدمًا، معقبا: أن هؤلاء المتقدمين دخلوا في اختبارات ومقابلات للجنة السباعية برئاسة وزير التنمية المحلية.



وشدد على أنهم خضعوا للتدريب المكثب على مدى ثلاثة أسابيع في كافة ملفات الإدارة المحلية وتم تصفيتهم إلى 105 قيادات وتم اختيار منهم 60 قيادة تم تعيينهم بالحركة الجديدة التى صدرت مؤخرًا.



