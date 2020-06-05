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حوادث

ضبط بكار والهوا لسرقتهما الهواتف المحمولة من المارة في بني سويف

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:22 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
 تمكن ضباط مباحث مديرية أمن بني سويف، اليوم من ضبط عاطلين، لإتهامها بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة عن طريق خطفها منهم باستخدام سيارة ملاكي بدائرة مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

كان اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى عدة بلاغات بتعرض عدد من المواطنين لسرقة هواتفهم المحمولة من قبل مجهولون عن طريق خطفها باستخدام سيارة ملاكي،  والذي وجه بتشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد محمد عبد الوهاب مدير مباحث المديرية، لضبط الجناة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وتبين من التحريات الأولية التي قادها العميد طارق عيسى رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد النبوي رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة شرق النيل، أن وراء وقائع السرقة كلا من : " محمود . م " وشهرته بكار، ٢٥ عاما، مقيم مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، و " محمد . ك " وشهرته الهوا، ٣٦ عام مقيم مدينة بني سويف.

تم ضبط المتهمين، والسيارة المستخدمة في وقائع السرقة حيث تبين أنها تخص المتهم الأول، وتحرر المحضر رقم ٨٤٦ جنح قسم شرطة بني سويف الجديدة شرق النيل.
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