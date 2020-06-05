6 حالات إيجابية فقط .. محافظ شمال سيناء: نحن من أقل المحافظات تضررا بكورونا .. فيديو

وأكد أن المحافظة من أقل المحافظات تضررا وإصابة بفيروس كورونا.

وواصل قائلا: أن اليوم تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية، وكانت النتيجة مئة بالمئة، لافتا إلى أن هناك 37 طالبا وطالبة حصلوا على المركز الأول مكرر.