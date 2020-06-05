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6 حالات إيجابية فقط .. محافظ شمال سيناء: نحن من أقل المحافظات تضررا بكورونا .. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:16 ص
محمد عبدالفضيل شوشة،
محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء
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اسراء صبري
قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن شمال سيناء شهدت هذا العام الكثير من السيول والأمطار مما ساهم في زيادة الزراعة بها، متابعا: أن موسم الحصاد بدأ في شهر 6، وكانت نسبة الأراضي المزروعة تترواوح مابين 11145 فدانا، لافتا إلى أن إجمالي مساحات القطن والشعير في المحافظة يصل إلى 4428 فدان قمح، و6719 فدان شعير.

وأضاف عبدالفضيل، خلال مداخلتة الداخلية ببرنامج "مصر فى القلب"، المذاع على قناة "المحور"، أن محافظة شمال شيناء تعتبر من أقل المحافظات تضررا بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، لافتا إلي أن إجمالي الحالات المشتبه إصابتها فيروس كورونا بالمحافظة وصل إلي 40 حالة.

وتابع محافظ شمال سيناء" أن من الـ40 نتج 34 حالة سلبية و6 حالات مؤكدة فقط، موضحا حالتين من ال6 تم تعافيهم بالفعل وخروجهم من الحجر الصحى وباقي الحالات في طريقها للتعافي.

وأكد أن المحافظة من أقل المحافظات تضررا وإصابة بفيروس كورونا.

وواصل قائلا: أن اليوم تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية، وكانت النتيجة مئة بالمئة، لافتا إلى أن هناك 37 طالبا وطالبة حصلوا على المركز الأول مكرر.
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